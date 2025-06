EURI

Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA.

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)11.79%

Razpoložljivi obtok41,621,605.55

Največja ponudba∞

Skupna ponudba41,621,605.55

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.1569833769227822,2025-04-21

Najnižja cena1.018151620054694,2025-01-13

Javna veriga blokovETH

