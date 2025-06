ETHF

Ethereumfair (ETHF) is an innovative Proof of Work (PoW) public blockchain that enables users to leverage AI computational power for PoW mining, positioning ETHF as a true "AI-native token." By combining meme culture with advanced AI technology, Ethereumfair aims to provide a stable, efficient, and decentralized blockchain ecosystem for its users and developers. Through the collaborative efforts of its miners and community, it has achieved enhanced network performance and fostered strong community engagement.

