ETC

Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Ime in priimekETC

UvrstitevNo.38

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0007%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)50.19%

Razpoložljivi obtok152,137,722.0128468

Največja ponudba210,700,000

Skupna ponudba210,700,000

Hitrost kroženja0.722%

Datum izdaje2015-11-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.7523 USDT

Najvišja vrednost vseh časov176.15769168,2021-05-06

Najnižja cena0.45244601368904114,2016-07-25

Javna veriga blokovETC

UvodEthereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.