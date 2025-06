EPX

Ellipsis is an automated market maker (AMM) or exchange that allows users and other decentralized protocols to trade between different stablecoins with very low slippage compared to other AMM solutions. The Ellipsis protocol allows liquidity providers to earn a boost on their rewards by locking EPX, and offers increased capital efficiency in some pools by earning interest from underlying protocols.

Ime in priimekEPX

UvrstitevNo.1942

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok78,956,974,933.55194

Največja ponudba132,000,000,000

Skupna ponudba132,000,000,000

Hitrost kroženja0.5981%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.003522706682859601,2022-05-23

Najnižja cena0.000010850878299293,2024-09-13

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

