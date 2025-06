ELK

Elk Finance is at the forefront of blockchain interoperability and abstraction, making Web3 accessible and seamlessly integrated into the internet of tomorrow. Founded in 2021, Elk Finance empowers developers and users across over 30 blockchains. Our ecosystem is powered by the $ELK utility token, providing safe and powerful infrastructure for trading, farming, and building bridges and multichain dApps. Join us on our journey to the multichain future!

Ime in priimekELK

UvrstitevNo.5594

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba42,424,242

Skupna ponudba42,424,242

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov5.614785990043493,2022-01-20

Najnižja cena0,2021-10-26

Javna veriga blokovAVAX_CCHAIN

Panoga

Družbeni mediji

