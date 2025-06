EGAX

Egochain is a public, permissionless Layer 1 blockchain protocol aimed at fast-tracking the global shift to EVs. It combines Cosmos' rapid transactions and compatibility with Ethereum's developer ecosystem.

Ime in priimekEGAX

UvrstitevNo.4586

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba10,000,000

Skupna ponudba10,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov4.058478229826881,2024-06-17

Najnižja cena0.014522967737739458,2025-05-27

Javna veriga blokovEGAX

Panoga

