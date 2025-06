EFC

Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games.

Ime in priimekEFC

UvrstitevNo.1981

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)4.58%

Razpoložljivi obtok5,429,132

Največja ponudba10,000,000

Skupna ponudba10,000,000

Hitrost kroženja0.5429%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.9767507538883224,2021-12-29

Najnižja cena0,2021-11-29

Javna veriga blokovCHZ

Panoga

Družbeni mediji

