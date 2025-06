DSLA

DSLA Protocol is a risk management framework that enables developers and infrastructure operators to reduce their users exposure to service delays, interruptions and financial losses, using self-executing service level agreements, bonus-malus insurance policies, and crowdfunded liquidity pools.

UvrstitevNo.2023

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,00%

Razpoložljivi obtok5 491 802 965,786027

Največja ponudba5 831 304 407

Skupna ponudba5 709 763 023

Hitrost kroženja0.9417%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.02456772,2021-04-04

Najnižja cena0.00000863520097865,2020-05-03

Javna veriga blokovETH

