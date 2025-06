DOGK

DAGKnight Dog is a Memecoin on the KRC20 protocol on Kaspa. Join our hero "DOGK" as he navigates his way through the BlockDAG world, protecting and guarding the Kaspa network Dagknight Dog will be at the forefront, helping onboard users to the revolutionary technology, and visionary founders of the worlds first BlockDAG, Kaspa!

Ime in priimekDOGK

UvrstitevNo.1939

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok4,459,237,949

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba4,459,237,949

Hitrost kroženja0.4459%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.002676908413664451,2024-11-19

Najnižja cena0.000039685966470422,2025-04-18

Javna veriga blokovKRC20

