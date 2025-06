DKS

DarkShield Game Studio specialize on the development of video games, we develop 2D and 3D RPG video games. DarkShield Games creates a tether between the gaming industry and cryptocurrency world based on deep research. All DarkShield games will integrate our NFT and Point System and will only use the official DarkShield token across its ecosystem. So you are never bored with choice within the DarkShield ecosystem.

Ime in priimekDKS

UvrstitevNo.3876

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba2,960,503,000

Skupna ponudba2,960,503,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.11068648495285907,2022-04-28

Najnižja cena0.000038463710123331,2025-05-31

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.