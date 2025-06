DF

dForce is advocating for building a full suite of DeFi protocols covering assets, lending, trading, staking, and bridge, serving as DeFi infrastructure in Web3. dForce DAO is a community-driven project, with major protocol changes driven by the community and jointly decided by DF token holders through governance.

UvrstitevNo.562

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1.85%

Razpoložljivi obtok999,926,146.6275177

Največja ponudba999,926,146.6275177

Skupna ponudba999,926,146.6275177

Hitrost kroženja1%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.17809027693,2020-09-01

Najnižja cena0.020866556666731793,2022-05-12

Javna veriga blokovETH

