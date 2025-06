DERI

Deri Protocol is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. With Deri Protocol, trades are executed under AMM paradigm and positions are tokenized as NFTs, highly composable with other DeFi projects. Having provided an on-chain mechanism to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently, Deri Protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure. $DERI is the governance token of Deri Protocol.

Ime in priimekDERI

UvrstitevNo.2103

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.10%

Razpoložljivi obtok124,695,829

Največja ponudba0

Skupna ponudba483,012,978.592577

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.77162528,2021-02-12

Najnižja cena0.003092234761214728,2025-04-20

Javna veriga blokovBSC

UvodDeri Protocol is the DeFi way to trade derivatives: to hedge, to speculate, to arbitrage, all on chain. With Deri Protocol, trades are executed under AMM paradigm and positions are tokenized as NFTs, highly composable with other DeFi projects. Having provided an on-chain mechanism to exchange risk exposures precisely and capital-efficiently, Deri Protocol has minted one of the most important blocks of the DeFi infrastructure. $DERI is the governance token of Deri Protocol.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.