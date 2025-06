DEFI

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

Ime in priimekDEFI

UvrstitevNo.2785

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)9,08%

Razpoložljivi obtok30 059 736,11

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba102 388 828,12

Hitrost kroženja0.03%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.004206075461872,2024-01-31

Najnižja cena0.002023143867285916,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

