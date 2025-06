DCR

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Ime in priimekDCR

UvrstitevNo.173

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)17.36%

Razpoložljivi obtok16,825,400.28698195

Največja ponudba21,000,000

Skupna ponudba16,825,400.28698195

Hitrost kroženja0.8012%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.9534 USDT

Najvišja vrednost vseh časov250.01641845,2021-04-17

Najnižja cena0.3947960138320923,2016-12-28

Javna veriga blokovDCR

