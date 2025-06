DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

Ime in priimekDASH

UvrstitevNo.165

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)303.47%

Razpoložljivi obtok12,282,576.7542112

Največja ponudba18,900,000

Skupna ponudba12,282,576.7542112

Hitrost kroženja0.6498%

Datum izdaje2014-01-01 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.2138 USDT

Najvišja vrednost vseh časov1642.219970703125,2017-12-20

Najnižja cena0.21389900147914886,2014-02-14

Javna veriga blokovDASH

