DAG

Constellation (DAG) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the DAG protocol and custom state channels, Constellation is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT).

Ime in priimekDAG

UvrstitevNo.330

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.11%

Razpoložljivi obtok2,873,448,318

Največja ponudba0

Skupna ponudba3,003,804,388

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.46243835,2021-08-26

Najnižja cena0.000896775299386,2019-03-21

Javna veriga blokovDAG

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.