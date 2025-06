CTC

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

Ime in priimekCTC

UvrstitevNo.162

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)%1,53

Razpoložljivi obtok454.416.053

Največja ponudba600.000.000

Skupna ponudba549.564.264

Hitrost kroženja0.7573%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov8.7069481,2021-03-14

Najnižja cena0.125203867478,2020-03-13

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

