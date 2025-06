COPI

An MMO where player-driven economies and a thirst for adventure rule the bubbleverse. Challenge other players to mini-games, create digital assets that you actually own, and discover the truth behind what awaits you beyond the domes.

Ime in priimekCOPI

UvrstitevNo.969

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,02%

Razpoložljivi obtok1 032 482 698

Največja ponudba0

Skupna ponudba3 840 000 000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.13518499875946785,2023-12-16

Najnižja cena0,2022-11-25

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

