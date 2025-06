COPA

CoCo Park lets you hatch, raise, and battle adorable NFT crocodiles while earning $COPA tokens through exciting quests, battles, and breeding. Upgrade your crocodile squad or exchange tokens for real rewards in this immersive blockchain-based game. Experience a future where virtual worlds intersect with real-world benefits, offering an unparalleled gaming experience.

Ime in priimekCOPA

UvrstitevNo.8709

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba88,888,888,000

Skupna ponudba88,888,888,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000487515680381424,2024-11-23

Najnižja cena0.000000089931010494,2025-04-09

Javna veriga blokovTONCOIN

UvodCoCo Park lets you hatch, raise, and battle adorable NFT crocodiles while earning $COPA tokens through exciting quests, battles, and breeding. Upgrade your crocodile squad or exchange tokens for real rewards in this immersive blockchain-based game. Experience a future where virtual worlds intersect with real-world benefits, offering an unparalleled gaming experience.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.