Chiliz is a leading digital currency for sports tokenization, powering the world’s first scalable fan engagement & rewards app Socios.com where fans can buy & trade branded Fan Tokens as well as vote in club-focused surveys & polls, and win exclusive rewards and once-in-a-life-time opportunities. Till now, Chiliz has announced official partnerships with 20 leading sports organisations including Barcelona, Juventus, .Paris Sain-Germain, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid, Galatasaray, and Dota2 back-to-back winner OG.

Ime in priimekCHZ

UvrstitevNo.137

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.30%

Razpoložljivi obtok9,631,309,704

Največja ponudba∞

Skupna ponudba9,631,309,704

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2019-07-02 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.89147509,2021-03-13

Najnižja cena0.0040007649349,2019-09-27

Javna veriga blokovETH

