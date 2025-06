CGX

Forkast is a prediction market for gaming and internet culture, allowing users to trade on esports, memes, streamers, and Web3 trends. Community Gaming powers competitive gaming with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, it has paid 20,000+ gamers and created 800,000 wallets. Both platforms run on CGX, a utility token for staking, liquidity incentives, tournament access, and prediction market participation.

Ime in priimekCGX

UvrstitevNo.2714

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.06%

Razpoložljivi obtok173,198,643

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.1731%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.10756478181858915,2025-02-19

Najnižja cena0.000275046522019916,2025-05-30

Javna veriga blokovRONIN

UvodForkast is a prediction market for gaming and internet culture, allowing users to trade on esports, memes, streamers, and Web3 trends. Community Gaming powers competitive gaming with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, it has paid 20,000+ gamers and created 800,000 wallets. Both platforms run on CGX, a utility token for staking, liquidity incentives, tournament access, and prediction market participation.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.