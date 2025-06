CFX

Brief introduction: Conflux Network is an open protocol for a new world of DApps, finance, and Web 3.0. As a fast and secure public blockchain, Conflux Network combines Proof of Work and a Tree-Graph structure to power a new generation of decentralized commerce.

Ime in priimekCFX

UvrstitevNo.135

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.36%

Razpoložljivi obtok5,074,925,548.02

Največja ponudba∞

Skupna ponudba5,074,925,548.02

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2020-11-09 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.70377503,2021-03-27

Najnižja cena0.021909136906575016,2023-01-01

Javna veriga blokovCFX

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.