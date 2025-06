CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

Ime in priimekCETUS

UvrstitevNo.349

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)3.85%

Razpoložljivi obtok725,221,635.9869498

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.7252%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.4923777683386451,2024-11-10

Najnižja cena0.02679612372711401,2023-06-12

Javna veriga blokovSUI

