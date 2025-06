CBX

CropBytes has been growing its crypto gamer community since 2018. CropBytes farming is based on sustainable economics like the real world. Gamers love the farming and strategic business challenges to play and grow their crypto farm. In this metaverse, gamers own farms, grow crops, raise animals and produce goods to grow their crypto farm. CBX utility token is an integral part of the growing CropBytes metaverse, and is linked to all in-game activities.

Ime in priimekCBX

UvrstitevNo.2563

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok186,294,140

Največja ponudba500,000,000

Skupna ponudba500,000,000

Hitrost kroženja0.3725%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov3.104333457705843,2021-11-05

Najnižja cena0,2021-11-05

Javna veriga blokovETH

UvodCropBytes has been growing its crypto gamer community since 2018. CropBytes farming is based on sustainable economics like the real world. Gamers love the farming and strategic business challenges to play and grow their crypto farm. In this metaverse, gamers own farms, grow crops, raise animals and produce goods to grow their crypto farm. CBX utility token is an integral part of the growing CropBytes metaverse, and is linked to all in-game activities.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.