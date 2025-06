CAS

Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

UvrstitevNo.1797

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.01%

Razpoložljivi obtok1,000,000,000

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja1%

Datum izdaje2020-05-08 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano0.02 USDT

Najvišja vrednost vseh časov0.22902704,2021-02-22

Najnižja cena0.000986640148312823,2025-03-21

Javna veriga blokovBSC

