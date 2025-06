CAR

CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

UvrstitevNo.523

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.73%

Razpoložljivi obtok999,967,194.338129

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba999,967,194.338129

Hitrost kroženja0.9999%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.8087050671825415,2025-02-10

Najnižja cena0.000097292665942939,2025-02-09

Javna veriga blokovSOL

