CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Ime in priimekCAKE

UvrstitevNo.89

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0002%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)24.53%

Razpoložljivi obtok322,091,561.0922562

Največja ponudba450,000,000

Skupna ponudba369,866,745.399933

Hitrost kroženja0.7157%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov44.18234972,2021-04-30

Najnižja cena0.00023177,2020-09-29

Javna veriga blokovBSC

UvodPancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.