BXEN

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

Ime in priimekBXEN

UvrstitevNo.

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba170,650,318,801,849

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov,

Najnižja cena,

Javna veriga blokovBSC

UvodXEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.