BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

Ime in priimekBSV

UvrstitevNo.97

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež0.0001%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)298.61%

Razpoložljivi obtok19,872,212.5

Največja ponudba0

Skupna ponudba19,872,212.5

Hitrost kroženja%

Datum izdaje2018-11-09 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano88.3 USDT

Najvišja vrednost vseh časov491.6353891,2021-04-16

Najnižja cena23.299089851920975,2023-06-10

Javna veriga blokovBSV

UvodThe Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.