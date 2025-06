BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

Ime in priimekBST

UvrstitevNo.1305

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,59%

Razpoložljivi obtok57 995 789,90227791

Največja ponudba100 000 000

Skupna ponudba60 193 732,11499377

Hitrost kroženja0.5799%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.9530040952157873,2024-03-28

Najnižja cena0.046868297986053443,2022-06-19

Javna veriga blokovETH

