BST Chain's native coin, BSTC, serves as the primary utility token within the ecosystem. It facilitates transactions, incentivizes network participants, and enables access to platform features. With a maximum circulation of 7.86 billion coins, BSTC powers the decentralized gemstone trading platform, ensuring seamless operations and fostering economic activity.

UvrstitevNo.8015

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba7,860,000,000

Skupna ponudba7,860,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov7.002858227510038,2024-11-26

Najnižja cena0.34988049039804847,2025-01-19

Javna veriga blokovBSTC

