Botify.cloud is revolutionizing the way automation is built, deployed, and monetized. Positioned as the "Shopify of AI", Botify.cloud empowers users to create no-code AI agents tailored to any task—be it social media management, trading, or real-world IoT applications. Leveraging blockchain technology, BOTIFY holders benefit from lifetime revenue shares generated by platform activity, creating a sustainable and rewarding ecosystem.

Ime in priimekBOTIFY

UvrstitevNo.899

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,19%

Razpoložljivi obtok999 958 086,790972

Največja ponudba0

Skupna ponudba999 958 086,790972

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.05823703233450987,2025-01-22

Najnižja cena0.003394326760085323,2025-03-10

Javna veriga blokovSOL

Panoga

Družbeni mediji

