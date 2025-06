BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

Ime in priimekBOSON

UvrstitevNo.862

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.79%

Razpoložljivi obtok147,218,705.3901309

Največja ponudba200,000,000

Skupna ponudba200,000,000

Hitrost kroženja0.736%

Datum izdaje2021-04-08 00:00:00

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov6.92578088,2021-04-09

Najnižja cena0.08888286679092376,2025-04-07

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

