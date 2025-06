BNBCOIN

BARELY NOT BROKE ($BNBCON) is a BNB Chain community token that celebrates the resilience and humor of crypto investors, uniting everyone who's just barely not broke but still in the game.

Ime in priimekBNBCOIN

UvrstitevNo.

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0

Razpoložljivi obtok--

Največja ponudba0

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov,

Najnižja cena,

Javna veriga blokovBSC

UvodBARELY NOT BROKE ($BNBCON) is a BNB Chain community token that celebrates the resilience and humor of crypto investors, uniting everyone who's just barely not broke but still in the game.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.