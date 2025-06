BLOK

Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

Ime in priimekBLOK

UvrstitevNo.1182

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,00%

Razpoložljivi obtok24 792 088 581

Največja ponudba0

Skupna ponudba116 929 392 615

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.1776573348508086,2021-10-31

Najnižja cena0.000289186772221626,2025-04-20

Javna veriga blokovMATIC

UvodDeveloped in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.