BLOCX

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

Ime in priimekBLOCX

UvrstitevNo.1882

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,38%

Razpoložljivi obtok100 105 173,9817376

Največja ponudba169 000 000

Skupna ponudba115 525 441,8654113

Hitrost kroženja0.5923%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.35030075592322985,2023-11-29

Najnižja cena0.007656493106448545,2025-03-11

Javna veriga blokovNONE

Panoga

Družbeni mediji

