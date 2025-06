BKN

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Ime in priimekBKN

UvrstitevNo.842

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)1,05%

Razpoložljivi obtok72 482 018,84924717

Največja ponudba143 000 000

Skupna ponudba143 000 000

Hitrost kroženja0.5068%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov1.363698643727798,2024-03-28

Najnižja cena0.07598068547152313,2023-10-20

Javna veriga blokovETH

