The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

UvrstitevNo.2228

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)%0,00

Razpoložljivi obtok3.914.323.139

Največja ponudba10.000.000.000

Skupna ponudba10.000.000.000

Hitrost kroženja0.3914%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.030337844902959543,2022-05-18

Najnižja cena0.000124913182720355,2025-04-22

Javna veriga blokovBSC

