BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

Ime in priimekBFIC

UvrstitevNo.1331

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,04%

Razpoložljivi obtok10 578 424

Največja ponudba21 000 000

Skupna ponudba21 000 000

Hitrost kroženja0.5037%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano2,4 USDT

Najvišja vrednost vseh časov44.5205627668438,2022-05-15

Najnižja cena0.16099897458104975,2025-04-05

Javna veriga blokovBFIC

