Beta Finance is the permissionless money market for borrowing, lending, and shorting crypto assets. This means that anyone at any time is able to create a money market for any crypto asset. The protocol is live here. $BETA is Beta Finance’s native utility token and has the following current and planned functions of staking incentives, liquidity mining and governance.

UvrstitevNo.2084

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,01%

Razpoložljivi obtok919 696 970

Največja ponudba1 000 000 000

Skupna ponudba1 000 000 000

Hitrost kroženja0.9196%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov4.634595392929911,2021-10-08

Najnižja cena0.000359946449915181,2025-04-16

Javna veriga blokovBSC

