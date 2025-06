BERRY

Berry project is running a Berry Store application, an online market where celebrities' cherished items/goods and talents are available such as wedding songs and meal tickets. Those items and talents are traded by lottery and auction system, and Berry token is the in-app currency. Berry project is preparing metaverse and NFT of their celebrities.

Ime in priimekBERRY

UvrstitevNo.4446

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba0

Skupna ponudba10,000,000,000

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.03415668,2021-04-11

Najnižja cena0,2021-10-18

Javna veriga blokovHBAR

Panoga

Družbeni mediji

