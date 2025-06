BEE

DAOBase is an AI-powered DAO launcher and aggregator that enables anyone to easily create, govern, and grow decentralized communities. As the largest DAO aggregator and infrastructure layer in Web3, DAOBase has mapped over 170,000 DAOs and 6 million governance participants across 7 major blockchains. From token issuance and governance integration to real-time analytics and onchain reputation systems, DAOBase provides everything creators and communities need to build powerful, sustainable DAOs — all in one place.

Ime in priimekBEE

UvrstitevNo.1670

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)3.81%

Razpoložljivi obtok125,000,000

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.125%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.06429503090179263,2025-06-18

Najnižja cena0.013772151575412053,2025-06-20

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

