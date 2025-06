BEER

$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!

Ime in priimekBEER

UvrstitevNo.1684

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok549,761,339,928

Največja ponudba0

Skupna ponudba888,888,888,888

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.000579760463489788,2024-06-10

Najnižja cena0.000002907994132983,2025-04-07

Javna veriga blokovSOL

Uvod$BEER isn't just another coin – it's literally liquid gold. It works as the universal currency of enjoyment, bringing people together regardless of their skin color or social status. Grab some $BEER, invite your friends, and enjoy a great time!

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.