BBL

Beoble is a communication infrastructure and ecosystem that allows users to chat between wallets. Our product includes a web-based chat app as well as a toolkit that allows Dapps to integrate.

Ime in priimekBBL

UvrstitevNo.2573

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok944,398,949.5522338

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.9443%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.45241670519348387,2024-02-28

Najnižja cena0.000151522543812924,2025-05-29

Javna veriga blokovETH

UvodBeoble is a communication infrastructure and ecosystem that allows users to chat between wallets. Our product includes a web-based chat app as well as a toolkit that allows Dapps to integrate.

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.