BARS

Banksters combines the excitement of gaming with real-time trading simulations, creating an engaging platform for learning and mastering financial markets. Through interactive gameplay, users employ strategic abilities like Market Squeeze and Insider Trade to navigate and influence virtual economies. Central to this ecosystem is the BARS token, which facilitates not just gameplay advancements but also deeper interaction with the game's features.

Ime in priimekBARS

UvrstitevNo.4764

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba300,000,000

Skupna ponudba300,000,000

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.10107709976178446,2024-05-31

Najnižja cena0.000314279097730117,2025-01-30

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

