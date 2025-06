BABYSHARK

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

UvrstitevNo.1844

Tržna kapitalizacija$0,00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0,00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0,19%

Razpoložljivi obtok849 349 306

Največja ponudba0

Skupna ponudba999 999 736

Hitrost kroženja%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.16428924556062563,2025-01-06

Najnižja cena0.001415149686717009,2025-05-31

Javna veriga blokovSOL

