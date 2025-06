AVG

Avocado DAO (Decentralized Autonomous Organization) is a collection of contributors that believe in the benefits of blockchain technologies and the metaverse. To advance those benefits, the Avocado DAO intends to undertake and facilitate a range of activities that initially will enrich the ecosystem of blockchain games as well as provide yield farming and content creation opportunities to their members.

Ime in priimekAVG

UvrstitevNo.2569

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok25,468,016

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba1,000,000,000

Hitrost kroženja0.0254%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov2.7363747279953667,2022-01-03

Najnižja cena0.004996187067173609,2025-04-08

Javna veriga blokovETH

Panoga

Družbeni mediji

etfindex:mc_etfindex_sourceOmejitev odgovornosti: Podatke zagotavlja cmc in se ne smejo obravnavati kot naložbeni nasveti.