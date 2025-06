AURA

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Ime in priimekAURA

UvrstitevNo.3814

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba1,000,000,000

Skupna ponudba507,844,462.16553

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.21775856036612545,2022-08-08

Najnižja cena0.003605899566061821,2025-05-14

Javna veriga blokovAURA

Panoga

Družbeni mediji

