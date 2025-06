AUKI

The posemesh is a decentralized machine perception network and collaborative spatial computing protocol, designed to allow digital devices to securely and privately exchange spatial data and computing power to form a shared understanding of the physical world.

Ime in priimekAUKI

UvrstitevNo.4564

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok0

Največja ponudba10,000,000,000

Skupna ponudba9,998,170,584.66

Hitrost kroženja0%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.1812088789570057,2024-08-28

Najnižja cena0.007560517066171218,2024-08-29

Javna veriga blokovBASE

Panoga

Družbeni mediji

