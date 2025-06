ARV

ARIVA (ARV) has been produced for active use in global and local tourism, as well as travel networks in the near future. It runs as a fully decentralized worldwide B2C - B2B Travel & Tourism Network.

Ime in priimekARV

UvrstitevNo.2100

Tržna kapitalizacija$0.00

Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija$0.00

Tržni delež%

Volumen trgovanja/tržna kapitalizacija (24h)0.00%

Razpoložljivi obtok72,553,169,190

Največja ponudba100,000,000,000

Skupna ponudba93,640,000,000

Hitrost kroženja0.7255%

Datum izdaje--

Cena, po kateri je bilo sredstvo prvič izdano--

Najvišja vrednost vseh časov0.001450169881585897,2021-10-11

Najnižja cena0.000007247042777309,2025-04-07

Javna veriga blokovBSC

Panoga

Družbeni mediji

